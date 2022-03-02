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Polonya Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamıyor

AA, Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
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Polonya Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamıyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadıklarını söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadıklarını söyledi.

Duda, Polonya Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra "Polonyalı askerler savaşmak için Ukrayna'ya gitmeyecek." açıklamasını yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanı, vatandaşları dezenformasyon konusunda uyararak "'Polonya savaşa katılmak istiyor, Polonyalı askerler savaşa gönderilecek' gibi asılsız haberlere inanmayın. Elbette ülkemizi savunmak gerekirse savunuruz. Ancak saldırıya uğrayacağımıza dair bir işaret yok." ifadelerini kullandı.

Duda ayrıca daha önce Belarus sınırından Polonya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin, şimdi Ukrayna üzerinden ülkeye ulaşmaya çalıştığına dair iddiaları da yalanladı.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

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