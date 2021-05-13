Polonya havayolu şirketi LOT, Tel Aviv'e uçuşları durdurdu
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Polonya havayolu şirketi LOT, Tel Aviv'e uçuşları durdurdu

Polonya havayolu şirketi LOT, Tel Aviv'e uçuşları durdurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polonya havayolu şirketi LOT, İsrail ve Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylar nedeniyle Tel Aviv uçuşlarını bugünden itibaren askıya aldı.

Polonya havayolu şirketi LOT, İsrail ve Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylar nedeniyle Tel Aviv uçuşlarını bugünden itibaren askıya aldı.

Polonya ulusal havayolu şirketi LOT, Tel Aviv uçuşlarını bugünden itibaren askıya aldığını açıkladı. Şirket, söz konusu kararın alınmasında son günlerde İsrail ve Gazze Şeridi'nde yaşanan olayları gerekçe gösterdi. LOT Basın Sözcüsü Krzysztof Moczulski, "Bugünkü uçuş dahil Tel Aviv'e gerçekleştirilecek tüm uçuşlarımızı askıya aldık. Uçuşların yeniden açılması İsrail'deki durumun gidişatına bağlı. Her seferinde güvenlik analizi yapıp kararlarımızı bu doğrultuda alacağız. Ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde Tel Aviv'e uçmayacağımızı varsayıyorum" ifadelerini kullandı.

LOT, haftada 3 kez Varşova-Tel Aviv seferi düzenliyordu. Daha önce de British Airways, Virgin Atlantic, Iberia, United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines firmaları Tel Aviv uçuşlarını askıya aldıklarını duyurmuştu. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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