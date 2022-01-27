Polonya'da ticareti yasak 42 adet timsah derisi ele geçirildi

Polonya'da ABD'den gönderilen 2 koli içinde ticareti yasaklanmış 42 adet timsah derisi ve çeşitli sayıda cüzdan ele geçirildi.

Polonya'nın Pruszkow kentinde Gümrük-Maliye İdaresi görevlileri ABD'den gönderilen 2 kolide timsah derisi ele geçirdiklerini duyurdu. İçerisinde kullanılmış giysilerin olduğu kolilerde yapılan aramada 42 adet timsah derisinin yanı sıra timsah derisine benzeyen materyalden yapılmış çeşitli sayıda cüzdanın da bulunduğu bildirildi. Kolilerin iki farklı isme ancak aynı adrese postalanmış olduğunu belirten Milli Gelir İdaresi Varşova Müdürlüğü Basın Sözcüsü Justyna Pasieczynska, ele geçirilen timsah derilerinin ticaretinin Nesli Tehlike Altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında yasak olduğunu aktardı. Pasieczynska konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

CITES nedir?

1975 yılında yürürlüğe giren, Türkiye'nin de 1996 yılında imzaladığı Nesli Tehlike Altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticaretinin kontrolü, takibi ve sınırlanması yoluyla söz konusu türlerin popülasyonu korumayı amaçlıyor. Bugün itibarıyla 30 bini aşkın bitki ve hayvan türü ticaretini kapsayan sözleşme, ölü ya da canlı bitki ve hayvan türleri ile bu türlerden elde edilmiş deri, fildişi gibi parçalar ve ilaçların ticaretini de düzenliyor. 800'ü aşkın bitki ve hayvan türünün ticaretini tamamen yasaklayan CITES, geri kalan türler içinse özel izin alınması şartı getiriyor. İzne sahip olmaksızın söz konusu türlerin ticaretini yapanlar ise para cezasının yanı sıra 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabiliyor. - VARŞOVA