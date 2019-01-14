Polonya'da Sahnede Bıçaklanan Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, bir bağış organizasyonu sırasında sahnedeyken kalbinden bıçaklandı. İlk müdahalenin sahnede yapıldığı Adamowicz, ardından hastaneye kaldırıldı. Yerel medya, Adamowicz'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırının ardından mikrofonu alan 27 yaşındaki zanlı haksız yere hapsedildiğini söyleyerek, "Adamowicz bu yüzden ölecek" diye bağırmıştı.

Kaynak: DHA