Polonya'da Onlarca Kişi Nefret Suçundan Gözaltına Alındı

Polonya polisi, Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz'in bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla nefret suçu işledikleri gerekçesiyle onlarca kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan bazıları paylaşımlarında Adamowicz'in öldürülmesini överken, kimileri ise sıranın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'da olduğunu yazdı.

Polonya polisi Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz'in öldürülmesinin ardından sosyal medyada nefret suçu işledikleri gerekçesiyle ülke çapında çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Polis, sosyal medya paylaşımlarında cinayeti övdükleri, Adamowicz'in ölümüne sevinen ifadelerin bulunduğu yazı yazdıklarını tespit ettiği onlarca kişiyi gözaltına aldı. Polis Adamowicz cinayetinin ardından diğer politikacılara tehdit yağdıran kişileri de gözaltına aldı. Bu kapsamda Varşova'da 112 Acil Servisi arayarak "Adamowicz öldü, belki yarın da Duda" diyen 72 yaşındaki bir kişi, Bialystok kentinde sosyal medya hesabında "Başkanları sık sık bıçakla okşamalı" yazan 16 yaşındaki bir çocuk, 34 yaşındaki rap şarkıcısı Kamil N.'nin de aralarında bulunduğu ülke çapında onlarca kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin götürüldükleri emniyet müdürlüklerinde sorguları sürerken, cep telefonları ve bilgisayarlarına da inceleme amaçlı el konuldu. Sosyal medyada sıranın kendilerinde olduğu şeklinde tehdit edilen politikacılar arasında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, ana muhalefet partisi Vatandaş Platformu'ndan (Platforma Obywatelska) seçilen Wroclaw Belediye Başkanı Jacek Sutryk, Poznan Belediye Başkanı Jacek Jaskowiak da bulunuyor.

Cenazeye Polonya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı katılacak

Öte yandan, geçtiğimiz pazar gecesi bir yardım konserinde sahnede bıçaklanmasının ardından pazartesi günü hastanede hayatını kaybeden Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz'in cenaze töreni belli oldu. Vatandaşların vedalaşabilmeleri için Adamowicz'in naaşı bugün 17.00'de Gdansk'teki Avrupa Dayanışma Merkezi'nde (Europejskie Centrum Solidarnosci) ziyarete açılacak. Başkan'ın naaşı Cuma günü kortej eşliğinde defnedileceği Azize Meryem Kilisesi'ne (St. Mary Kilisesi) getirilecek, cenaze töreninin ardından naaş gece itibarıyla tekrar vatandaşların ziyaretine açılacak. 19 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin de katılacağı törenin ardından Adamowicz, Gdansk Başpiskoposluğu'nun önerisi ve Kent Meclisi'nin kararıyla Azize Meryem Kilisesi'nde defnedilecek. - VARŞOVA

Kaynak: İHA