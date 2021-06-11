Polonya'da muz kolilerinden 160 kilogram kokain çıktı
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Polonya'da muz kolilerinden 160 kilogram kokain çıktı

Polonya'da muz kolilerinden 160 kilogram kokain çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polonya'da bir zincir marketin şubelerine dağıtılan muz kolilerinden 160 kilogram kokain çıktı.

Polonya'da bir zincir marketin şubelerine dağıtılan muz kolilerinden 160 kilogram kokain çıktı. Market görevlileri polise haber verirken, kokainin piyasa değerinin 30 milyon zloti (68 milyon 244 bin 900 Türk Lirası) olduğu belirtildi.

Polonya'nın başkenti Varşova ve çevresinde bir zincir marketin şubelerinde muz kolilerinde kokain bulundu. İlk olarak Varşova'nın Srodmiescie ilçesindeki markette çalışanlar, muzları reyona dizmek için kolileri açtı. Muzların arasına gizlenmiş yeşil küçük paketlerle karşılaşan çalışanlar, durumu hemen yöneticilerine aktardı. Bunun üzerine market yönetimi, diğer şubelerden kendilerine tedarik edilen muz kolilerini kontrol etmelerini istedi. Yapılan kontroller sonucu Varşova Mokotow ve Bielany şubelerinin yanı sıra diğer ilçelerdeki şubelerde de söz konusu yeşil paketlere rastlanması üzerine market yöneticileri durumu polise bildirdi. Polisler belirtilen adreslere gelerek şüpheli paketlere el koydu. Toplam 160 kilogram yeşil pakete el konulurken, söz konusu paketlerin kokain içerdiği belirlendi.

Varşova Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Sylwester Marczak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon zloti (68 milyon 244 bin 900 Türk Lirası) olduğunu, söz konusu uyuşturucuyla bağlantısı olan kişileri bulmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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