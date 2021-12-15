Polonya'da Kovid-19 vaka sayılarını azaltmak için yeni önlemler yürürlükte - Haberler
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Polonya'da Kovid-19 vaka sayılarını azaltmak için yeni önlemler yürürlükte

Polonya'da Kovid-19 vaka sayılarını azaltmak için yeni önlemler yürürlükte
AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Haberler | Güncel

Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının önüne geçmek için yeni yıl tatilinden önce yeni önlemler yürürlüğe girdi.

Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının önüne geçmek için yeni yıl tatilinden önce yeni önlemler yürürlüğe girdi.

Polonya Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren yürürlüğe giren ve 2022 yılı ocak ayı sonuna kadar geçerli olacak yeni salgın önlemlerini duyurdu. Bu çervevede Schengen bölgesi ve AB dışından Polonya'ya gelecek yolcuların, 24 saat öncesinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunu ibraz etmeleri gerekiyor.

Negatif test sonucu ibraz etmeyenlerin, 14 gün zorunlu karantinaya alınacağı belirtilirken, aşı kartı olan yolcuların da negatif PCR testi sonucunu yetkililere göstermeleri istenecek.

Polonya'da eğitim amaçlı bulunan öğrenci ve velilerin bu uygulamadan muaf tutulduğu belirtildi.

Kovid-19 salgınında 4. dalganın yaşanmaya başladığı Polonya'da son 24 saatte 699 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede Kovid-19 hastalarının çoğunluğunun aşısız olduğu belirtiliyor.

Bu arada merkezi Macaristan'da bulunan havayolu şirketi Wizz Air, ocak ayından itibaren Polonya'da 36 rotada gerçekleştirdikleri uçuşları düşük aşılanmadan dolayı askıya alacağını duyurdu.

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AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Son Dakika Haberleri

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