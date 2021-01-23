13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü

Polonya'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu, hamile kaldığı 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Yapılan otopside hamile olduğu kesinleşen küçük çocuk gözyaşları arasında toprağa verilirken, katil zanlısının ise yaşının küçük olması dolayısıyla ıslahevine konulması bekleniyor.

Polonya'nın güneyindeki Piekary Slaskie kasabasında meydana gelen cinayet ülke gündemine oturdu. Patrycja P. adlı 13 yaşındaki kız çocuğu, erkek arkadaşı 14 yaşındaki Kacper S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet, kız çocuğunun eve dönmemesi üzerine başlatılan aramalar sonucunda ortaya çıktı.

13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU EVE DÖNMEYİNCE AİLESİ POLİSE GİTTİ

13 yaşındaki kız çocuğunun akşam eve dönmemesi üzerine aile kızlarına telefonla ulaşmaya çalıştı, telefonun kapalı olması üzerine telaşa kapılan aile kızlarının daha önce hiç böyle davranmaması nedeniyle polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, kayıp kız çocuğunun son olarak Piekary Slaskie'de en son bir otobüs durağında birlikte görüldüğü 14 yaşındaki erkek arkadaşının bilgisine başvurdu. 14 yaşında çocuk, polise kız arkadaşının otobüse binerek kendisinden ayrıldığını söyledi, ancak derinleştirilen araştırmalar neticesinde görgü tanıkları ikiliyi otobüste birlikte gördüklerini bildirdi. Polis, bunun üzerine çelişkili ifadeler verdiğini tespit ettiği Kacper S.'yi ertesi gün, 15 yaşına bastığı gün gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kacper S. polis merkezinde yapılan sorgusunda Patrycja'yı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti ve ormanlık alanda kartonla örttüğü cesedin yeri gösterdi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede maktulün kalbi, karnı, bacağı dahil 10'dan fazla yerinden bıçaklandığı, boğazının kesildiği belirlendi.

KATİL, GENÇ KIZIN HAMİLE KALMASINI KABULLENMEDİ

Cinayetin Patrycja P.'nin hamile olduğu, konuyu ailesine söylemeye hazırlandığı, Kacper S.'nin ise bu durumu kabullenemediği için işlendiği söylentileri çıkarken, maktulün annesi kızının hamile olup olmadığını bilmediğini, önümüzdeki hafta birlikte jinekoloğa gideceklerini söyledi. Nitekim savcılık emriyle yapılan otopside Patrycja P.'nin hamile olduğu belirlendi.

CİNAYET ÜLKEYİ SARSTI

Cinayet ülke genelinde yankı uyandırırken, 13 yaşındaki küçük kız ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayet esnasında 14 yaşında olan Kacper S. 3 aylığına çocuk tutukevine konuldu. Şu an 15 yaşında olan katil zanlısının tutukevinin ardından yerleştirileceği ıslahevinden 21 yaşında çıkacağı belirtilirken, mahkeme heyeti yargılama sürecinde cinayet esnasında 14 yaşında olan zanlıya yönelik suçlamayı değiştirip bir yetişkin gibi yargılanmasını talep edebilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı