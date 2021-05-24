Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye'nin bölgede ülkesinin en sağlam müttefiki olduğunu belirterek, "NATO çerçevesinde de iki ülke olarak dışardan gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye'nin bölgede ülkesinin en sağlam müttefiki olduğunu belirterek, "NATO çerçevesinde de iki ülke olarak dışardan gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerinde dünya çapında barışçıl yolların nasıl devreye girebileceğini ele aldıklarını anlatan Duda, NATO hakkında da değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Duda, İncirlik Üssü'ndeki Polonyalı askerleri yarın ziyaret edeceğini, hem bunun için hem de Polonya'da Türk askerlerinin bulunmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, "Hatta Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) teşekkür ettim." dedi.

Savunma alanında iki ülkenin iş birliğinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Duda, "NATO çerçevesinde de iki ülke olarak, dışardan gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Duda, Erdoğan'ın konuşmasında söz ettiği karşılıklı ticaretin 10 milyar dolara çıkarılması hedefine de değinerek, "Belki daha 10 milyar dolara ulaşamadık ama pandemiye rağmen ticari iş birliğimizi artırdık. Dolayısıyla gelecek güzel görünüyor. Ticari iş birliğimizin bizi hedeflediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştıracağından eminim." dedi.

Türkiye ile savunma alanındaki iş birliğinin NATO üyeliği nedeniyle doğal olarak geliştiğini vurgulayan Duda şunları kaydetti:

"Romanya-Polonya-Türkiye Cumhurbaşkanları arasında 3 taraflı diyalog kurulmasını önermiştim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan buna çok olumlu tepki gösterdi. Bu formül içinde 3 taraflı diyaloğu sürdüreceğiz. Güvenlik konusunda hem Romanya hem de Polonya sadece NATO üyesi değiliz, Bükreş Dokuzlusu üyesiyiz. Türkiye bu konuda, dünyanın bu bölgesinde bizim en sağlam müttefikimizdir ve hassas bir bölgede bulunmaktadır."

(Sürecek)

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Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
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