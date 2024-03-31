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Zonguldak'ta oy verme işlemi başladı

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Yozgat'ta oy verme işlemi başladı

YOZGAT - Yozgat'ta oy verme işlemi Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibariyle başladı, seçmen sandık başına gitti.

Yozgat'ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından sabah 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar saat 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Cumhuriyet Ortaokulu'na oy kullanmak için gelen vatandaşlar kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek, oy pusulalarını teslim aldı. Kabinlerde oylarını kullanan seçmenler zarfa koydukları oy pusulalarını sandığa attı. Vatandaşlar imza attıktan sonra kimliklerini teslim alarak sandık bölgesinden ayrıldı.

Yozgat merkez ve köylerinde 291 sandıkta 72 bin 582 seçmen sandık başına giderek saat 17.00'ye kadar oylarını kullanacak.

Oy verme işlemini gerçekleştiren vatandaşlardan Murat Karaçay, herkesi oy kullanmaya davet ederek sonuçların Türkiye ve Yozgat için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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