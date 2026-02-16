Haberler

Zonguldak'ta göçük meydana gelen maden ocağı ile alakalı soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olayda iki işçi enkaz altında kalırken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak ilimizin Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olay ile ilgili iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir" dedi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini vurgulayan Gürlek, "Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan 2 işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Soruşturma, çok yönlü ve hassasiyetle devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
