Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan Mahallelerde Vatandaşlarla Buluşuyor

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Karaelmas Mahallesi Marangoz Ahmet Caddesi'nde düzenlenen programa AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökmen Karali, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, MHP Merkez İlçe Başkanı Çağatay İpekçi katılım sağladılar. Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan 5 yıl içinde yaptıkları ve Zonguldak'ın nereden nereye geldiği ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Yoğun katılım ile gerçekleşen toplantının ardından yoğun katılımlarından dolayı teşekkürettiler. - ZONGULDAK