Zeynebiye Camii Açılışı: CHP Lideri Özgür Özel ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'dan Önemli Mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Küçükçekmece'de Zeynebiye Camii Açılışı ve Revak Alanı Temel Açma Töreni'ne katıldı.

Özel, açılış ve temel açma törenindeki konuşmasında, Kerbela denilince akla ilk gelen Hazreti Hüseyin'in kız kardeşi Hazreti Zeyneb'in cesur ve adaletsizliğe karşı dimdik duran bir kadın olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan caminin, Zeynebiye hareketinin merkezinde bulunduğunu anlatan Özel, "1978'de siyasi çalkantıların olduğu bir dönemde Iğdır'dan göç eden Caferi yurttaşlarımız burada ibadetlerini yapacak bir yer aradılar ve buraya 40 kişilik bir camii inşa ettiler. 1978'de inşa edilen cami 1999 depreminde maalesef hasar gördü ve yıkılmak zorunda kaldı. Hemen yanında prefabrik bir camii inşa edildi. Ehlibeyt dostları o günden bugüne camilerine kavuşmayı bekliyorlardı." diye konuştu.

Depremden 9 yıl sonra bugünkü Zeynebiye'nin temelinin atıldığını anlatan Özel, "O gün o temele katkı sağlayan herkese müteşekkiriz, Allah onlardan razı olsun." dedi.

Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun caminin yapımında katkı sağladığını kaydederek, "Ekrem Başkanımız özellikle 2023 yılından sonra burayı sık sık ziyaret edip Selahattin Özgündüz hocamızın isteklerini dinleyerek, ihtiyaçlara cevap verecek olan tüm faaliyetlerin yapılmasına ve eserin bugünkü duruma kavuşmasına katkı sağladı." diye konuştu.

Özel, konuşmasında şunları kaydetti:

"Zeynebiye Camii, Aleviyi, Sünniyi, Caferiyi buluşturan bir mekan. 72 bin metrekare alanı, 72 Kerbela şehidimizi, kubbesi Hazreti Zeyneb'i, iki minaresi Hazreti Hasan ve Hüseyin'i simgeliyor. İslam tarihindeki önemli kadınlarımızın isimleri camiye ayrı ayrı nakşedildi. Türk İslam kültüründen, Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük camisi olacak. Zeynebiye'de 40 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 40 kişinin Iğdır'dan gelip ilk iş kendilerine 40 kişilik bir cami yaptıkları günden, 40 bin kişilik camiye ulaşıldığı bugüne şükretmek gerekir. Biz camiye, okula, kışlaya siyasetin girmesini istemeyiz, buna her zaman karşıyız. Her inanca, her kimliğe hürmet ediyoruz. Herkesin inancını özgürce yaşamasını savunuyoruz."

"Resul-i Ekrem'in minberi hiçbir zaman fitnecilerin yeri olmasın"

Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da Ekrem İmamoğlu'nun caminin yapım sürecini büyük titizlikle takip ettiğini ve ne kadar çaba sarf ettiğinin herkes tarafından bilindiğini belirterek, İmamoğlu'nun açılış için cezaevinden gönderdiği mesajı okudu.

Caferi toplumunun yıllarca camiyi ve çevresini sadece bir ibadet mekanı olarak değil, kardeşlik, eğitim ve kültür merkezi olarak yaşattığını kaydeden Aslan, "İstanbul her inançtan insanın bir arada yaşadığı kadim bir şehirdir. Bizim idealimiz herkesin kendini eşit, özgür ve değerli hissettiği bir İstanbul'dur." dedi.

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ise caminin 16 yıllık inşaat süreci geçirdiğini, bugün önemli bir bölümünün hizmete açıldığını anlattı.

Özgündüz, caminin asla bir fitne yuvası olmayacağının altını çizerek "Ölsem vasiyetimdir, kim bu camide imam, vaiz, hatip olarak hizmet verirse versin bu milletin arasına fitne sokacak şeyler konuştuğu an onu indirin, minberden gönderin. Resul-i Ekrem'in minberi hiçbir zaman fitnecilerin yeri olmasın." diye konuştu.