Zelenski madde bağımlısı mı? Paylaşılan bir görüntü kafa karıştırdı
Politika Haberleri
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus komutan Oleg Ivannikov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin uzun süredir madde kullanmasının onu psikolojik olarak dengesiz hale getirdiğini iddia etti. Zelensky'nin bir röportaj sırasında çekilen görüntüleri de iddiaları güçlendirdi.
Rusya- Ukrayna gerilimi sürerken Rus komutan Oleg Ivannikov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı. Rus komutanın iddiasına göre Zelenski madde bağımlısı...
GÖRÜNTÜLERİ KAFA KARIŞTIRDI
Bu iddianın yankıları sürerken Zelenski'nin bir röportaj esnasında çekilen görüntüleri kafa karıştırdı. Söz konusu videoda, Zelenski'nin garip hareketler sergilediği görülüyor. Ancak, bu videonun gerçekliği konusunda güvenilir bir kaynak tarafından doğrulama yapılmadı.