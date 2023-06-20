Zelenski madde bağımlısı mı? Paylaşılan bir görüntü kafa karıştırdı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus komutan Oleg Ivannikov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin uzun süredir madde kullanmasının onu psikolojik olarak dengesiz hale getirdiğini iddia etti. Zelensky'nin bir röportaj sırasında çekilen görüntüleri de iddiaları güçlendirdi.