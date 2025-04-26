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Zelenskiy ve Trump'tan Kalıcı Barış Vurgusu

Zelenskiy ve Trump'tan Kalıcı Barış Vurgusu
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Vatikan'da ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede tam ve şartsız ateşkesin önemini vurguladı. İki lider, kalıcı bir barış için işbirliği sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Vatikan'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede tam ve şartsız ateşkesin sağlanması ve başka bir savaşın çıkmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış hakkında konuştuklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesi ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Zelenskiy, "İyi bir toplantıydı. Bire bir çok şey konuştuk. Ele aldığımız her konuda sonuç almayı umuyorum, insanlarımızın hayatlarını korumak, tam ve şartsız ateşkes, başka bir savaşın çıkmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış. Ortak sonuçlar elde etmemiz halinde tarihi olma potansiyeline sahip oldukça sembolik bir toplantı. Teşekkürler Başkan Trump" ifadelerini kullandı. - VATİKAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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