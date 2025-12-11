Haberler

Zelenskiy, Rusya ile barışta toprak takası için halk oylamasını işaret etti

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış müzakerelerinde toprak takasının halk tarafından karara bağlanması gerektiğini vurguladı. Donetsk bölgesindeki anlaşmazlık ve ABD'nin barış planına dair düşüncelerini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile sağlanacak barışta gündemde olan toprak takası konusunda kendisinin karar veremeyeceğini belirterek, bu konuda son sözün Ukrayna halkının vermesini gerektiğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zelenskiy, Rusya ile olan savaşı sona erdirmeyi amaçlayan diplomatik çabalara değinerek, ABD'nin barış planında Ukrayna'dan Donetsk bölgesinin bazı kısımlarından askerlerini çekmesini istediğini ve bu bölgede Ukrayna-Rusya arasında tampon bölge olarak silahsızlandırılmış bir "serbest ekonomik bölge" kurulacağını ancak Rusya'nın bu bölgeden askerlerini çekmek istemediğini ifade etti.

Barış planında İki önemli anlaşmazlık noktasını olduğunu aktaran Zelenskiy, bunların Donetsk bölgesi ile Zaporijya Nükleer Enerji Tesisi olduğu belirtti. Zelenskiy, Rusya ile toprak takası yapmak için "anayasal" bir yetkisi olmadığını ifade ederek, bu konuda son sözün Ukrayna halkının vermesini gerektiğini aktardı. Zelenskiy, "Ukrayna halkının bu soruyu cevaplayacağına inanıyorum. Seçimler ya da referandum yoluyla olsun, Ukrayna halkının bir pozisyon alması gerekiyor" dedi.

Donetsk bölgesinden Ukrayna'nın tek taraflı çekilme fikrine karşı çıkan Zelenskiy, hala uzlaşma sağlanmayan "çok sayıda madde" olduğunu ekledi.

Ukrayna ve Avrupa, ABD'ye karşı teklif sunmuştu

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere hazırladığı barış planı sonrası Ukrayna ve İngiltere, Fransa ile Almanya'nın oluşturduğu E3 grubu ülkeleri de ABD'ye 20 maddelik bir karşı teklif sunmuştu. Yeni teklifte, toprak takasına ilişkin konularda yeni fikirlerin yer aldığı ifade edilmişti. - KİEV

