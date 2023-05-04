Zelenskiy: 'Ukrayna'da işlenen suçlar için özel mahkeme kurulmalı'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için özel bir mahkemenin kurulması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için özel bir mahkemenin kurulması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, devlet başkanı olarak Hollanda'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Zelenskiy ziyaret kapsamında Lahey'deki World Forum'a katılarak "Ukrayna için adalet olmadan barış olmaz" başlıklı bir konuşma yaptı. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adalet önüne çıkarılması gerektiğini dile getiren Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçlar için ayrı bir savaş suçları mahkemesi kurulması çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Saldırgan adaletin tüm gücünü hissetmeli. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur. Saldırganlık suçuna yanıt verebilecek tek bir kurum vardır, o da mahkeme. Gerçek ve tam teşekküllü bir mahkeme" dedi. Putin işaret eden Zelenskiy, "Hepimiz Lahey'de, burada, uluslararası hukukun başkentinde, işlediği suçlardan dolayı cezalandırılması gereken kişiyi, diğer bir Vladimir'i görmek istiyoruz. Kazandığımız zaman bunun gerçekleşeceğini göreceğimize eminim ve biz de kazanacağız. Savaşı kim çıkarırsa yargılanmalı" ifadelerini kullandı.

"Savaş sırasında NATO'ya giremeyeceğimizi biliyoruz"

Zelenskiy ziyareti çerçevesinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile de araya geldi. Zelenskiy gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, "Gerçekçiyiz, savaş sırasında NATO'ya giremeyeceğimizi biliyoruz. Ancak savaştan sonra NATO'da olacağımıza dair çok net bir mesaj istiyoruz" şeklinde konuştu. Ukrayna'nın Rusya ile savaştığı ve karşı saldırıya hazırlandığı dönemde Batılı ülkelerin Kiev'e mümkün olan en kısa sürede silah göndermesinin çok önemli olduğunu söyleyen Zelenskiy, Rusya'nın savaş alanında moralinin düşük olduğunu, Ukrayna'nın planladığı karşı saldırının başarılı olacağına inandığını vurguladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise Hollanda'nın Ukrayna'ya desteğinin sarsılmaz olduğunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanamayacağını ifade eden Rutte, Moskova yönetiminin saldırı suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti.

Senatoyu ve UCM'yi de ziyaret etti

Zelenskiy, ziyareti kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) de ziyaret ederek Mahkeme Başkanı Piotr Hofmanski ile görüşme gerçekleştirdi. Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanı Vera Bergkamp ve Senato Başkanı Jan Anthony Brown ile de bir araya gelen Zelenskiy, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine hitap etti. - LAHEY