Zelenskiy: Ukrayna Barışı İçin Hızlı Adımlar Atmaya Hazır
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'daki görüşmelerde barış sağlama konusundaki kararlılığını ve Rusya'ya karşı sert yaptırımlar gerektiğini vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin, "Ukrayna barışı sağlamak için mümkün olan en hızlı adımları atmaya hazır. Dünyanın bu konuda güçlü bir duruş sergilemesi önemli. Bizim pozisyonumuz, eğer Ruslar tam ve koşulsuz bir ateşkesi ve ölümlere son vermeyi reddederse (Rusya'ya) sert yaptırımlar uygulanmalıdır. Rusya savaşı sona erdirmeye hazır olana kadar Rusya üzerindeki baskı sürdürülmelidir" ifadelerini kullandı. - TİRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika