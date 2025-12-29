Zelenskiy: "Bu sözde 'konut saldırısı' hikayesi, Rusya'nın savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmayı reddetmesini meşrulaştırmak için uydurulmuş bir yalandır"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sözde 'konut saldırısı' hikayesi, Kiev dahil Ukrayna'ya yönelik ek saldırıları ve Rusya'nın savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmayı reddetmesini meşrulaştırmak için uydurulmuş bir yalandır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişimini yalanladı. Zelenskiy, "Rusya yine tehlikeli açıklamalarla Başkan Trump'ın ekibiyle ortak diplomatik çabalarımızı baltalamaya çalışıyor. Barışa ulaşmak için birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Tipik Rus yalanları"

Zelenskiy, "Bu sözde 'konut saldırısı' hikayesi, Kiev dahil Ukrayna'ya yönelik ek saldırıları ve Rusya'nın savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmayı reddetmesini meşrulaştırmak için uydurulmuş bir yalandır. Tipik Rus yalanları. Dahası, Ruslar geçmişte Kiev'i hedef almıştı" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın diplomasiyi baltalayacak adımlar atmayacağını ifade eden Zelenskiy, "Aksine, Rusya her zaman bu tür adımlar atar. Bu, aramızdaki birçok farktan biridir. Dünyanın şu anda sessiz kalmaması çok önemli. Rusya'nın kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları baltalamasına izin veremeyiz" diye konuştu.

"Rusya'nın her zamanki taktiği: Kendi yaptığınız veya planladığınız şeyi karşı tarafa atfetmek"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ise yaptığı açıklamada, "Rusya'nın 'Putin'in konutuna saldırı girişimi' iddiasıyla ilgili manipülasyonları tek bir amaç için uydurulmuştur: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni saldırıları için bir bahane ve sahte gerekçe oluşturmak, ayrıca barış sürecini baltalamak ve engellemek" dedi.

Sibiha, "Rusya'nın her zamanki taktiği: Kendi yaptığı veya planladığı şeyi karşı tarafın üzerine atmak. Birincisi, Rusya bu yıl Ukrayna hükümet binasına zaten saldırdı. İkincisi, Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına yanıt olarak, yalnızca Rusya topraklarındaki meşru askeri hedefleri vurmaktadır. Üçüncüsü, saldırgan Rusya'dır ve Ukrayna, BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca saldırıya uğrayan ve kendini savunan ülkedir. Saldırgan ile kendini savunan ülke arasında sahte bir denklik olamaz" şeklinde konuştu.

Dünya liderlerine çağrıda bulunan Sibiha, "Dünyayı, yapıcı barış sürecini rayından çıkarmayı amaçlayan kışkırtıcı Rus açıklamalarını kınamaya çağırıyoruz. Ukrayna, Avrupa ortaklarının katılımıyla ABD'nin öncülüğündeki barış çabalarına bağlılığını sürdürmektedir" dedi.