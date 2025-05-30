Zelenskiy: Rusya Ateşkes Çağrılarını Görmezden Geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ateşkes çağrılarına yanıt vermediğini ve saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Hazırlanması vaat edilen mutabakat metninin bir haftadır teslim edilmediğini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya, dünyanın ateşkes çağrılarını görmezden gelmeye devam ediyor ve saldırılarını sürdürüyor. Hazırlayacaklarını vaat ettikleri sözde mutabakat metnini bir haftadan fazla süredir teslim edemediler. Ne Ukrayna ne de Türkiye bu konuda herhangi bir belge almış değil" dedi. - KİEV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika