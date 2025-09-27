Zelenskiy'den Esad'ın Tutuklama Kararına Destek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, " Suriye'nin, Eski Devlet Başkanı Beşar Esad aleyhinde çıkardığı tutuklama kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Esad gibi pisliklerin harabeye çevirdiği ülkelerin yeniden inşasına yardımcı olan herkese minnettarız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye yargısının Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad aleyhinde gıyabi tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin olarak bir açıklama yayımladı. Ukraynalı lider açıklamasında, "Suriye'nin, Eski Devlet Başkanı Beşar Esad aleyhinde çıkardığı tutuklama kararını memnuniyetle karşılıyor ve onu adalete teslim etmeye yönelik tüm çabaları destekliyoruz. Kendisi, geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana üst düzey Ukraynalı suçlular ile birlikte Moskova'da saklanıyor. Dünyanın en azılı katilleri ve suçlularının cezasızlığın başkentinde adaletten kaçıyor olması, çok şey anlatıyor" dedi.

"Uluslararası hukukun güçlendirilmesine yardımcı olan herkese minnettarız"

Zelenskiy Rusya'yı hem kendi suçlarını hem de başkalarının suçlarının üzerini örtmekle suçlayarak, "Cezasızlığa son vermenin tek yolu, baskı, kolektif eylem ve tüm suçlar için hesap verebilirliktir. Dünyanın dört bir yanında uluslararası hukukun güçlendirilmesine ve Beşar Esad gibi pisliklerin harabeye çevirdiği ülkelerin yeniden inşasına yardımcı olan herkese minnettarız" ifadelerine yer verdi.

Esad, Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımıştı

Devrik Suriye lideri Esad, Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanımış ve bu durum 2022'de Suriye ve Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin kopmasına neden olmuştu. Ukrayna ayrıca 2023 yılında Esad'a yaptırım uygulamıştı.

Zelenskiy BM'de Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile görüşmüştü

Zelenskiy, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ABD'nin New York şehrinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmüştü. İki lider ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisine ilişkin ortak bir bildiri imzalamıştı. - KİEV