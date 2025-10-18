Haberler

"Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok" diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'ya gidilmeden SEGBİS üzerinden dinlenebileceğini ifade eden HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bize göre bu çok gerekli bir ziyaret değil. İmralı'ya gidilmeden Abdullah Öcalan SEGBİS ile dinlenebilir. Böylece herkes ne dediğini kendi ağzından duyabilir" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Medyascope TV'de Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, İmralı'ya gidilmeden PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlenebileceğini söyledi.

"İMRALI'YA GİDİLMEYE GEREK YOK"

Yapıcıoğlu, Meclis'te kurulan komisyonun Öcalan'la yüz yüze görüşme talebine ilişkin olarak "Bize göre bu çok gerekli bir ziyaret değil. Ancak diğer partiler gibi 'bu görüşme olursa komisyonu terk ederiz' noktasında da değiliz. Bu bir sorun, ama aşılabilir. İmralı'ya gidilmeden Abdullah Öcalan SEGBİS ile dinlenebilir. Böylece herkes ne dediğini kendi ağzından duyabilir" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ İKİ BOYUTLU ELE ALINMALI"

Yapıcıoğlu, sürece ilişkin değerlendirmesinde, "Konu, 'terörsüz Türkiye' ve 'iç cephenin tahkimi' olarak iki boyutlu ele alınmalı" dedi. "Dem Parti bunu barış ve demokratikleşme süreci olarak isimlendiriyor. Biz ise PKK'nın tasfiye edilmesi ve kardeşlik hukukunun yeniden tesis edilmesi olarak görüyoruz" diyen Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin örgütle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

"MİLYONLARCA KÜRT'ÜN MEŞRU TALEPLERİ VAR"

HÜDA PAR lideri, eline silah almamış milyonlarca Kürt vatandaşın meşru taleplerinin bulunduğunu belirterek "Bu talepler meşru zeminlerde karşılanmalı. Ancak 40 yıldır şiddeti yöntem olarak benimseyenlerle bu taleplerin pazarlığı yapılmamalı" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI TEK ADAYLA YOL YÜRÜDÜ"

Yapıcıoğlu, Cumhur İttifakı içindeki farklı görüşlere rağmen birlikteliğin sürdüğünü vurgulayarak Cumhur İttifakı'nda farklı düşünceler olsa da tek bir cumhurbaşkanı adayı etrafında birleşildi. Bu farklılıklar zenginliğimizdir, sorun değil" ifadelerini kullandı.

"KÜRT MESELESİ VE ÖRGÜTÜN FESHİ KARIŞTIRILMAMALI"

Yapıcıoğlu, çözüm sürecinin başarıya ulaşması için en önemli koşulun konuların net biçimde ayrılması olduğunu belirterek "Örgütün feshiyle Kürt meselesi birbirine karıştırılmamalı. Biri diğerinin önünde engel olarak görülürse süreç tıkanır" sözlerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a

Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a

Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

Kongrede tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı

Görüntü Türkiye'den! Olanı biteni çaresizce izlediler
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.