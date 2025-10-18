'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Medyascope TV'de Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, İmralı'ya gidilmeden PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlenebileceğini söyledi.

"İMRALI'YA GİDİLMEYE GEREK YOK"

Yapıcıoğlu, Meclis'te kurulan komisyonun Öcalan'la yüz yüze görüşme talebine ilişkin olarak "Bize göre bu çok gerekli bir ziyaret değil. Ancak diğer partiler gibi 'bu görüşme olursa komisyonu terk ederiz' noktasında da değiliz. Bu bir sorun, ama aşılabilir. İmralı'ya gidilmeden Abdullah Öcalan SEGBİS ile dinlenebilir. Böylece herkes ne dediğini kendi ağzından duyabilir" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ İKİ BOYUTLU ELE ALINMALI"

Yapıcıoğlu, sürece ilişkin değerlendirmesinde, "Konu, 'terörsüz Türkiye' ve 'iç cephenin tahkimi' olarak iki boyutlu ele alınmalı" dedi. "Dem Parti bunu barış ve demokratikleşme süreci olarak isimlendiriyor. Biz ise PKK'nın tasfiye edilmesi ve kardeşlik hukukunun yeniden tesis edilmesi olarak görüyoruz" diyen Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin örgütle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

"MİLYONLARCA KÜRT'ÜN MEŞRU TALEPLERİ VAR"

HÜDA PAR lideri, eline silah almamış milyonlarca Kürt vatandaşın meşru taleplerinin bulunduğunu belirterek "Bu talepler meşru zeminlerde karşılanmalı. Ancak 40 yıldır şiddeti yöntem olarak benimseyenlerle bu taleplerin pazarlığı yapılmamalı" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI TEK ADAYLA YOL YÜRÜDÜ"

Yapıcıoğlu, Cumhur İttifakı içindeki farklı görüşlere rağmen birlikteliğin sürdüğünü vurgulayarak Cumhur İttifakı'nda farklı düşünceler olsa da tek bir cumhurbaşkanı adayı etrafında birleşildi. Bu farklılıklar zenginliğimizdir, sorun değil" ifadelerini kullandı.

"KÜRT MESELESİ VE ÖRGÜTÜN FESHİ KARIŞTIRILMAMALI"

Yapıcıoğlu, çözüm sürecinin başarıya ulaşması için en önemli koşulun konuların net biçimde ayrılması olduğunu belirterek "Örgütün feshiyle Kürt meselesi birbirine karıştırılmamalı. Biri diğerinin önünde engel olarak görülürse süreç tıkanır" sözlerine yer verdi.