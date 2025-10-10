Zafer Sırakaya: Türkiye Dış Politika Vizyonuna Sahip Bir Ülke Olmuştur

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Türkiye artık sadece dış politikası olan ülke değil, dış politika vizyonuna sahip olan bir ülkedir. İnsani ve girişimci olmasıyla esastır." dedi.

Sırakaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taner Sayın'ın ev sahipliğinde Nazilli Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde düzenlenen dayanışma yemeğinde partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Sırakaya, Türkiye olarak haksızlıkların karşısında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin omuzlarındaki yükü gördüklerini belirten Sırakaya, "Bizler, bir tarafıyla Türkiye'yi yeniden inşa etmek, öbür tarafıyla tüm bu dünyadaki haksızlığa meydan okumak için varız. Türkiye artık sadece dış politikası olan ülke değil, dış politika vizyonuna sahip olan bir ülkedir. İnsani ve girişimci olmasıyla esastır." diye konuştu.

Zafer Sırakaya, Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, düne göre ülkelerinin çok daha güçlü olduğunu vurguladı.

"Bizim için ülkemizin ve milletimizin istiklali esastır. En önemli özelliğimiz vefamız." diyen Sırakaya, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan itibaren emek veren herkesin kapısına gidip hatırını soracağız. Tüm bunları yapmak için inanmak gerekiyor. İnanmak tek başına yeterli değil, yürümek lazım. Heybemizde sevgimiz, kardeşliğimiz olacak. 86 milyonu kucaklayacak kadar kollarımız geniş. Bir kişinin ayağa kalkmasıyla kader değişir. Bundan 24 yıl önce bir yiğidin ayağa kalkmasıyla Türkiye'nin makus talihi değişmiştir. Bizler, fırtınalara yön verenin kelebeklerin kanat çırpışı olduğunun bilinciyle gitmedik ev, çalınmadık kapı, sıkılmadık el, kazanılmadık gönül bırakmadan hareket edeceğiz."

Programa, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.