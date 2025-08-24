Zafer Sırakaya, Erbil'de IKBY ile Görüşmelerde Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Erbil'de IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile bir araya gelerek bölgesel barış ve terörle mücadele konularında işbirliği kararlılığını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile görüştü.

Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Irak temasları kapsamında Erbil'de, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi ile bir araya geldiklerini belirtti.

Zafer Sırakaya, "Görüşmemizde bölgesel barış, istikrar ve terörle ortak mücadele konularında güçlü işbirliğimizi sürdürme kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, ayrıca, Kürdistan Yurtseverler Birliği İlişkiler Sorumlusu ve Siyasi Büro Üyesi Derbaz Kosret Resul ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Politika
