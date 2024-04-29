Zafer Partisi Sözcüsü: Bazı siyasi partiler zorlanacak

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, "Bazı siyasi partilerin var oluş sebepleri sorgulanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla belki de tabelalarını asılı tutmakta zorlanacakları bir döneme girilmiştir." dedi.

Karamahmutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 27 Nisan'daki İYİ Partinin kongresini hatırlatarak, yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde mayısın ikinci haftası Türk siyasetinde dalgalanmalar olacağını söylediğini anımsatan Karamahmutoğlu, İYİ Partideki genel başkan değişiminin bu dalgalanmalardan biri olduğunu ifade etti.

Azmi Karamahmutoğlu, Mecliste temsil edilen 4 siyasi partinin toplamının, Zafer Partisinin aldığı oy oranından daha az olduğunu belirterek, "Bazı siyasi partilerin var oluş sebepleri sorgulanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla belki de tabelalarını asılı tutmakta zorlanacakları bir döneme girilmiştir. Bazı partilerin tabela indirmesine tanık olacağımız gibi yeni partilerin kurulacağını da göreceğiz. Bazıları yerlerini, binalarını bile tutmuş vaziyettedir." diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu hafta Anayasa değişikliği için partileri ziyaret edeceğini de dile getiren Karamahmutoğlu, Anayasanın ilk üç maddesinin yanı sıra "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir." hükmünü içeren 6. ve "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk'tür." hükmünü içeren 66. maddesine de dokunulmaması gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını gözden kaçırmak için yeni bir tartışma konusu açtığı yönünde yorumlar yapıldığını kaydeden Karamahmutoğlu, "Önümüze getirildiğinde bunun içindeki niyetin ne olduğunu ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağının bu anayasa değişikliğine 'evet' deyip demeyeceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfredat değişikliğine de değinerek, söz konusu müfredatta Türkçe kelimeler kullanılmadığı ve içeriğindeki değişmeler nedeniyle eleştirdi.