Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan'dan gazetecilere destek açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, çok sayıda gazetecinin 'sığınmacı karşıtı' haberleri gerekçe gösterilerek tutuklanmasına tepki gösterdi. Aslan, " Zafer Partisi'nin yükselişini engellemek için yapılan, FETÖ taktikleri ile Ergenekon kumpası benzeri operasyonlar sonuçsuz kalacaktır" dedi.

Gazeteciler ve sosyal medya kullanıcılarına yönelik yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Esmaül Hüsna Aslan, söz konusu operasyonlara, bugün yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. "Tek suçları ülkeleri için endişelenmek olan insanları uydurma bahaneler ile günlerce polis nezaretinde bekletip işkence ederek tutukluyorsunuz" diyen Aslan, şunları söyledi:

"Operasyonlar kapsamında, içlerinde Türk milliyetçisi Serkan Kafkas'ın da olduğu 4 kişi daha tutuklandı.

Adalet, cezaevlerine göndererek tutuklu yargılama değildir. Gencecik evlatlarımız, sadece gazetecilik faaliyetlerini sürdürdükleri için şuan cezaevinde. ve bu arkadaşlarımız tecrit altında. Bu ne demek? Süha Çardaklı'ın sağlık hizmetlerinden yararlanması engelleniyor. Süha Çardaklı, böbrek iltihabı riskiyle karşı karşıya.

"ÖCALAN SEFA SÜRERKEN..."

Terörist başı Öcalan sefasını sürerken bu vatanın öz evlatları üvey evlat muamelesi görüyor.

Bir diğer konu; Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı'nın saçları 3 numara kesilmiş. Bunun nedeni nedir? Tam bir tecrit altında psikolojik baskı mıdır? Bu çocuklar terörist mi? Terör eyleminde mi yakalandı?

Bu gençlerin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddialarından dolayı soruşturma başlatıldı.

"ÜLKEYİ İKİYE BÖLENLERİ TANIYORUZ"

Halkı kin ve düşmanlığa alenen kim tahrik ediyor? Bunun cevabını hepimiz biliyoruz. Camileri miting meydanlarına çevirip koltuk uğruna insanlara hakaretler edenleri hepimiz tanıyoruz. Ülkeyi ortadan ikiye bölenleri hepimiz çok iyi biliyoruz.

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen kim yayıyor? Bunun cevabını da biliyoruz. İşsizlik rakamları, enflasyonlar, alım güçleri, geçim sıkıntıları… Bu verilerinin gerçekliğine kim inanıyor? Bu verileri kimlerin açıkladığını da kimlerin açıklattığını da biliyoruz.

"ERGENEKON KUMPASI BENZERİ OPERASYONLAR SONUÇSUZ KALACAKTIR"

Zafer Partisi'nin yükselişini engellemek için yapılan, FETÖ taktikleri ile Ergenekon kumpası benzeri operasyonlar sonuçsuz kalacaktır. Tek suçları ülkeleri için endişelenmek olan insanları uydurma bahaneler ile günlerce polis nezaretinde bekletip işkence ederek tutukluyorsunuz. Türk milleti ve devleti Ergenekon'dan nasıl çıktı ise bu kumpastan da çıkacak.

Zafer Partisi, Türk milletinin hukukunu savunmaya kararlılıkla devam edecek. Ailemizi ve vatanımızı Atatürk'ün izinde savunacağız.

Şu an cezaevinde tutulan bu vatanın öz evlatları; her ne kadar sizleri yakından tanımasak da ne kadar vatansever bir Türk milliyetçisi olduğunuzu hepimiz çok iyi biliyoruz."

Yurttaşlara çağrıda bulunarak "Şimdi Türk milleti sevdalılarına ve gazetecilere sesleniyorum. Biz, Zafer Partisi olarak bu başlangıcı yapıyoruz. Hepinizi bu duruma karşı koymaya ve bu arkadaşlarımıza mektuplarınızla destek vermeye davet ediyorum. Furkan, Batuhan, Süha, Eray, Ramin ve Serkan… Yalnız değilsiniz" diyen Esmaül Hüsna Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüce Türk milleti; siz de desteklerinizle onların yalnız olmadığını gösterin. Uygulanan bu tecrit son bulsun, gazetecilerimiz işlerinin başına geçsin, gerçekleri göstermeye devam etsin. Kimseden korkmuyoruz."