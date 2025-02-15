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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cihat Çetinkaya Ordu'da Partililerle Buluştu

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cihat Çetinkaya Ordu'da Partililerle Buluştu
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cihat Çetinkaya, Ordu'da partisinin il teşkilatıyla bir araya gelerek, genel politikalarını ve gelecekteki yol haritasını görüşmek üzere değerlendirmelerde bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cihat Çetinkaya, Ordu'da partililerle bir araya geldi.

Çetinkaya, partisinin İl Başkanlığınca bir kafede düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İl teşkilatıyla bir araya geldiklerini belirten Çetinkaya, "İl başkanlıklarını ziyaretimdeki ana amaç teşkilatlarımızla birebir görüşmek, bundan sonraki yol haritamız konusunda fikir alışverişinde bulunmak ve partimizin genel politikalarını devam ettirmek." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çetinkaya, Altınordu ilçesinde esnaf ve bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Politika
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