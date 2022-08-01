Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı'nın Ümit Özdağ hakkındaki tabiri olay oldu: Artık ulu önderimiz o - Haberler

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Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı'nın Ümit Özdağ hakkındaki tabiri olay oldu: Artık ulu önderimiz o

Zafer Partisi Aksaray Gençlik Kolları Başkanı olduğu iddia edilen kişinin Ümit Özdağ hakkındaki, "100 yıl önce Atatürk gelmişti şimdi yeni ulu önderimiz Ümit Özdağ" şeklindeki sözleri tepki çekti.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir yandan seçim çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da sosyal medyayı aktif kullanmaya çalışıyor. Ancak Özdağ'ı destekleyenler kadar eleştiren de geniş bir kesim var. Son olarak Zafer Partisi Aksaray Gençlik Kolları Başkanı olduğu iddia edilen kişinin sözleri, tepkilere neden oldu.

"YENİ ULU ÖNDERİMİZ ÜMİT ÖZDAĞ"

Gençlik kolları başkanı, söz konusu videoda, "Göktanrı inancımıza göre yeni börümüz Ümit Özdağ. 100 yıl önce Atatürk gelmişti şimdi yeni ulu önderimiz Ümit Özdağ geliyor" ifadelerini kullanılıyor.

TEPKİYE NEDEN OLDU

Gençlik kolları başkanının bu sözleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Yorumlar (3)

ÖNDER ÇELİK:

TEK ÖNDER VAR.GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GERİSİ YALAN

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Mikail arman:

Resmen yalakalık.Bunlar menfaat için her partiye yamalanıp önderim diyen samimiyetsiz tipler

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Mikail arman:

Yüce ALLAH'a Îbadet etmeye, Namaza davet etsen işim var diyen, babasına baba demeye utanan bu tipler menfaat siyaseti uğruna bir şahısa ulu önder derler. Cephede zor durumda kalincada düşmanın safına geçecek değişken tipler.

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