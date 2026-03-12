Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Arıkan, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Arıkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Arıkan'ın cenazesinin, yarın cuma namazının ardından Alanya'daki Hacıbaba Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı