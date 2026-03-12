Haberler

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Arıkan, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Arıkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Arıkan'ın cenazesinin, yarın cuma namazının ardından Alanya'daki Hacıbaba Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - ANTALYA

