Bakan Kurum, 500 bin konut projesi için 19-25 Ocak haftasının kura takvimini açıkladı

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 19-25 Ocak haftasında 9 şehirde toplam 45 bin 909 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceğini duyurdu. Böylece toplamda 121 bin 265 konut için hak sahipleri tespit edilmiş olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde 19-25 Ocak haftasının kura programını, "Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız" mesajıyla paylaştı.

Bu hafta 9 ilde daha 45 bin 909 konutun hak sahibi belirlenecek. Böylece bugüne kadar kurası tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı da 121 bin 265'e yükselecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 3 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, 18 Ocak 2026 Pazar günü (bugün) Erzincan'da bin 760 konutun kura çekimiyle tamamlandı.

Bugüne kadar 75 bin 356 konutun kurası çekildi

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan'da 75 bin 356 konutun kurası çekilmiş oldu.

"45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyeceğiz"

Sosyal medya hesabından 19-25 Ocak haftasının kura takvimini paylaşan Bakan Murat Kurum, "Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız" mesajını verdi.

Şanlıurfa'dan Giresun'a kura heyecanı sürüyor

19 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa'da 13 bin 790, 21 Ocak Çarşamba Trabzon'da 3 bin 734, Tokat'ta 3 bin 392, 22 Ocak Perşembe Amasya'da 2 bin 601, 23 Ocak Cuma Manisa'da 7 bin 459, Kastamonu'da 2 bin 380, Sivas'ta 3 bin 904, 24 Ocak Cumartesi Aydın'da 6 bin 973, 25 Ocak Pazar günü de Giresun'da bin 676 konut için kura çekimi yapılacak.

121 bin 265 ev sahibi belirlenmiş olacak

19-25 Ocak haftasında toplam 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 25 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265'e yükselecek. - ANKARA

