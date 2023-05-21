Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oy sayısı 717 bini geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında kullanılan oy 717 bini geçti. Yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçimin ikinci turunda şu ana kadar 717 bin 612 vatandaş oy kullandı.