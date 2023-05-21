Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oy sayısı 717 bini geçti
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında kullanılan oy 717 bini geçti. Yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçimin ikinci turunda şu ana kadar 717 bin 612 vatandaş oy kullandı.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı.
VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR
Yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçimin ikinci turunda şu ana kadar 717 bin 612 vatandaş oy kullandı.
OY KULLANMA TARİHLERİNE DİKKAT
Yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta son bulacak ancak gümrük kapılarında 28 Mayıs saat 17.00'a kadar oy verilebilecek.
Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek?— Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika