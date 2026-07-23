Dışişleri: 2026'da yurt dışında 68 saldırı oldu

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurt dışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdür Vekili Büyükelçi Esin Çakıl, "2026'da, yurt dışındaki Türk camilerine 23, diğer ülke camilerine 6, Kur'an-ı Kerim'e 5, vatandaşlarımıza 7, mektup, e-posta yoluyla 4 ve diğer kategorisinde 23 olmak üzere toplam 68 saldırının olduğunu gördük. Rakamlara dökmek değil hedefimiz, ilgili misyon vatandaşımıza destek veriyor, konuyu takip ediyor, bulunulan ülke makamları nezdinde her türlü girişimde bulunuyor." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören başkanlığında toplandı.

Gören, Yunanistan yönetiminin "öğrenci yetersizliği" gerekçesiyle 8 Türk azınlık ilkokulunu daha kapatma kararı almasının ve İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu'nda Türk öğrencilerin kayıtlarını engellemeye çalışmasının "sistematik bir baskı politikasının son tezahürü" olduğunu söyledi.

Gören, bu adımların Batı Trakya Türk toplumunun diline, kültürüne ve geleceğine dönük açık bir müdahale niteliği taşıdığını ve Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere uluslararası hukuku alenen ihlal ettiğini belirtti.

Keyfi idari kararlarla Batı Trakya Türk Azınlığı'nın asırlardır o topraklarda kök salan kimliğini ve kültürel varlığını zayıflatmanın mümkün olmadığını söyleyen Gören, "Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu olarak, soydaş evlatlarımızın eğitim hakkını gasp eden bu antidemokratik uygulamaların ve hukuksuz adımların sonuna kadar takipçisi olacağımızı yineliyorum." dedi.

Gören, bugün konsolosluk hizmetlerini, dijitalleşme hamlelerini ve saha desteğini ele almak üzere toplandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece son 3 yıl ele alındığında bile anlamlı bir gelişim gözler önüne serilmektedir. 2024 yılında Kapıkule'de yolcu peron sayısı 12'den 24'e çıkarılmıştır. Bugün sınır kapılarımızda yeni nesil plaka okuma sistemleri ve yapay zeka destekli risk analiz yazılımları devrededir. Biyometrik pasaport okuma cihazlarının sayısı artırılarak işlem hızı iki katına çıkarılmıştır. Geçmiş yıllarda 4-5 saati bulan bekleme süreleri, bu yaz ortalama 39 dakikaya kadar gerilemiştir.

Resmi verilere göre, yalnızca birkaç günlük bir dönemde Kapıkule'den günlük ortalama 47 bin 116 yolcu geçiş yapmış, toplamda 289 bin araç sınırı aşmıştır. 22 Haziran ile 15 Temmuz arasında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan tek başına 1 milyon 130 bin vatandaşımız anavatana giriş yapmıştır, bu devletimizin sahadaki kapasitesinin, artan yoğunlukla orantılı şekilde büyüdüğünün en somut göstergesidir. Geçtiğimiz sezon Trakya'daki tüm sınır kapılarımızdan toplam 4 milyon 894 bin yolcu ve 1 milyon 216 bin araç güvenle giriş-çıkış yapmış, bunun 2,5 milyonu tek başına Kapıkule üzerinden gerçekleşmiştir. Devletimiz bu yıl 'sıfır kuyruk' hedefiyle hareket etmektedir."

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdür Vekili Büyükelçi Esin Çakıl, Genel Müdürlüğün faaliyetlerinin güncel durumuna ilişkin sunum yaptı.

Çakıl, Türkiye'nin dünyadaki en geniş diplomatik ağa sahip 3. ülke konumunda olduğunu, başkonsolosluk sayılarına bakıldığında ise dünyada birinci olduğunu söyledi.

Irkçılık, ayrımcılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı konularını yakından takip ettiklerini belirten Çakıl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi içimizde kullandığımız bir sistem var, kapalı devre sistemimizde yabancı düşmanlığı modülümüz mevcut. Tüm misyonlarımız karşılaştıkları bütün olayları buraya işliyorlar. 2026'ya baktığımızda, yurt dışındaki Türk camilerine 23, diğer ülke camilerine 6, Kur'an-ı Kerim'e 5, vatandaşlarımıza 7, mektup, e-posta yoluyla 4 ve diğer kategorisinde 23 olmak üzere toplam 68 saldırının olduğunu gördük. Rakamlara dökmek değil hedefimiz, ilgili misyon aynı zamanda da vatandaşımıza hem destek veriyor hem konuyu takip ediyor, bulunulan ülke makamları nezdinde her türlü girişimde bulunuyor, takibini de yapıyoruz."

Türk şehitliklerinin kendi görev alanında olduğunu ifade eden Çakıl, "Şu an itibarıyla 46 ülkede 152 şehitliğimiz var. Bunun daha da artırılması için herhangi bir ülkede bir şehitlik yapılma ihtimali varsa veya mevcut olanın daha da ileriye götürülmesi söz konusu ise elimizden geleni yapıyoruz, misyonlarımızla birlikte bunun da peşindeyiz." dedi.

Çakıl, sunumu sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA