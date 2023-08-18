Yüreğir Belediye Başkanı Doğankent Halkıyla Buluştu

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 'Akşam Çayı Buluşmaları' adı altında Doğankent halkıyla buluştu. Vatandaş Kocaispir'e yoğun ilgi gösterdi.

Doğankent Çayır Mera Parkı'nda gerçekleştirilen "Akşam Çayı Buluşmalarına" Kocaispir'in yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerinin dinlendiği etkinlik halk oyunları gösterisi ile başladı. Doğankent sakinleri, oldukça keyifli geçen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Çay ve ikramlar eşliğinde keyifli bir akşam yaşanan etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Aileleri ile birlikte parka gelen çocuklar yüz boyama etkinliği ve balon şovlarla doyasıya eğlendi. Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Davetimizi geri çevirmeyen ve bizleri muhabbetle karşılayan tüm komşularımıza teşekkür eden Kocaispir, "Hemşehrilerimizin güler yüzünden daha büyük bir motivasyon, güç yok bizim için. Bugün en önemli işimiz sizlerle burada olmak ve sizlerin taleplerini dinleyip onlara çözüm üretmektir" ifadelerine yer verdi.

Yüreğir'de yapılan ve devam eden çalışmalarla ilgili Doğankent halkına bilgi veren Kocaispir, konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin isteklerini tek tek dinledi. Mahallilerin talep ve önerilerini dikkatle dinleyen Kocaispir, mahallilerin isteklerini programda hazır bulunan birim müdürlerine talepler istikametinde talimat verdi. İsteklerinin dikkate alındığını gören ve sorunlarına anında çözüm bulan mahalliler, çalışmalarından dolayı Kocaispir'e teşekkür ettiler. - ADANA