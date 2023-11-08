Yunusemre Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Yunusemre Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Toplantıda 27 madde görüşülürken; Güzelyurt Mahallesi'ne bir hayırsever tarafından yapılacak Aile Sağlığı Merkezi dolayısıyla belediye başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi gündeme geldi. Mahallelinin talebi üzerine yapılan çalışmaya ilişkin konuşan Başkan Çerçi, merkezin yapımına kısa süre içerisinde başlanacağını dile getirdi. Karar oy birliği ile kabul edildi. Yunusemre Belediyesi'nin Batı Kışla ile arasına yaptığı bağlantı yolu ve bulvarına Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı isminin verilmesi maddesi de mecliste görüşüldü. Madde, oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı sonrası konuşan Belediye Başkanı Çerçi, ilçenin kalbi olacak 100. Yıl Meydanı, yeraltı otoparkı ve belediye hizmet binasının açılışını törenle yaptıklarını belirtirken; Manisa'ya güzel eserler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aralık ayı meclis toplantısının 5 Aralık Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA