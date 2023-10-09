Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlarla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çoğu zaman olduğu gibi bu hafta sonu da vatandaşlar ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Barbaros Mahallesi ve Yunus Emre Kültür Parkı'nda vatandaşlar ile buluştu. İlk olarak Barbaros'ta Mahalle Muhtarı Siyami Alak ve Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adem Şahin ile bir iş yerinin açılışını yapan Başkan Çerçi daha sonra mahallede esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların yakın ilgi gösterdiği Başkan Çerçi, daha sonra Yunusemre Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı örnek projelerden birisi olan Yunus Emre Kültür Parkı'nı ziyaret ederek vatandaşlar ile sohbet etti. Yeni kurulan Yunusemre'ye iki dönemdir birçok eser kazandırdıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Çerçi, ilçeyi daha ileri taşıyacak, Yunusemrelilerin daha rahat, huzurlu, mutlu yaşayacakları uygulama ve projeler kazandırmayı sürdüreceklerini ifade etti. - MANİSA