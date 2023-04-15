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Son dakika: YSK geçici aday listesini yayımladı! Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak

Politika Haberleri

Son dakika: Yüksek Seçim Kurulu geçici aday listesini paylaştı. Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak. Kesin aday listeleri ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçici aday listesini yayınladı. Buna göre; 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.

YSK'dan yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" ifadeleri yer aldı.

SEÇİMDE 24 SİYASİ PARTİ YER ALACAK

YSK'nın açıklamasına göre 14 Mayıs'ta yarışacak siyasi partiler şu şekilde sıralandı:

  1. Adalet Birlik Partisi
  2. Adalet Partisi
  3. Adalet ve Kalkınma Partisi
  4. Anavatan Partisi
  5. Büyük Birlik Partisi
  6. Cumhuriyet Halk Partisi
  7. Genç Parti
  8. Güç Birliği Partisi
  9. Hak ve Özgürlükler Partisi
  10. Halkın Kurtuluş Partisi
  11. İyi Parti
  12. Memleket Partisi
  13. Millet Partisi
  14. Milliyetçi Hareket Partisi
  15. Milli Yol Partisi
  16. Sol Parti
  17. Türkiye İşçi Partisi
  18. Türkiye Komünist Hareketi
  19. Türkiye Komünist Partisi
  20. Vatan Partisi
  21. Yeniden Refah Partisi
  22. Yenilik Partisi
  23. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
  24. Zafer Partisi.

KESİN ADAY LİSTESİ 19 NİSAN'DA İLAN EDİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listelerini ise 19 Nisan Çarşamba günü ilan edecek. Bu süreçte partilere de varsa eksiklerini tamamlamak için süre tanınmış oluyor. 27 Nisan'da da gümrük kapılarında ve yurt dışında oy kullanma süreci başlayacak.

Seçim Sonuçları

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Yüksek Seçim Kurulu Seçim 2023 Politika Güncel Haberler Son Dakika

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