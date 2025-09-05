YSK, İstanbul İlçe Kongrelerini Yeniden Başlattı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener: "Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir İlçe Seçim Kurullarının, başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ilişkin kararının ardından dün, ilçe seçim kurulları olağan kongre takvimini başlatan Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt ilçe kongrelerini durdurdu. YSK'nın, CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin durdurulmasına ilişkin yaptığı itirazı görüşmek üzere saat 14.30'da toplanmıştı. Başkan Yener, yapılan toplantının ardından Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir'de ilçe kongrelerinin yapılacağını belirtti. Bunun yanı sıra Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Zeytinburnu İlçe Seçim Kurullarının ilçe kongrelerinin durdurulmasına ilişkin verilen kararların da kaldırıldığını duyurdu. - ANKARA