YSK, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarını Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçları YSK tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu ve 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı. Geçerli oyların yüzde 49.52'sini Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 44.88'ini Kemal Kılıçdaroğlu, 5.17'sini Sinan Oğan, 0.43'ünü ise Muharrem İnce aldı. 54 milyon 796 bin 49 geçerli oyun 27 milyon 133 bin 849'unu Recep Tayyip Erdoğan, 24 milyon 595 bin 178'ini Kemal Kılıçdaroğlu, 2 milyon 831 bin 239'unu Sinan Oğan ve 235 bin 783'ini Muharrem İnce aldı. Bu sonuca göre, ilk oylamada adaylarının hiçbirinin geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadığı belirtildi.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023