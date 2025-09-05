Haberler

YSK, CHP'nin İtirazını Görüşmek Üzere Toplanıyor

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerinin iptali üzerine yaptığı itirazı değerlendirmek için bugün 14.30'da toplanacak.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere bugün 14.30'da toplanacak.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül tarihli ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda; Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları, CHP'nin bu ilçelerde yapmayı planladığı ilçe kongrelerini iptal etti. Bu kararlar üzerine CHP, YSK'ya başvurarak ilçe seçim kurulu kararlarına itiraz etti. YSK, CHP'nin itirazını görüşmek üzere bugün saat 14.30'da toplanacak.

