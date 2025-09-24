YSK, CHP'nin İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin Devam Edeceğini Açıkladı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi ile ilgili, "Başlamış olan bir kongrenin durdurulması mümkün değildir. Kurulumuz başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir" dedi.

YSK, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere saat 13.30'da toplandı. YSK Başkanı Yener, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, CHP'nin olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/254 sayılı ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na tebliğ edildiğini belirtti. Yener, "Bunun üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur. Kurulumuz saat 13.30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda daha önce 2025/302-315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda, başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir" ifadelerini kullandı.