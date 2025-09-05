Haberler

YSK, CHP'nin İstanbul İlçe Kongre İtirazını Kabul Etti

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin yaptığı itirazı kabul ederek, kongrelerin kaldığı yerden devam etmesine karar verdi. Ancak CHP'nin il yönetimine yönelik itiraz reddedildi.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı kabul etti. CHP'nin il yönetimine ilişkin kararla ilgili itirazı ise reddedildi.

YSK, CHP'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere saat 14.30'da toplandı. 2 saat 10 dakika süren toplantının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yener, "Kurulumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar 'tam kanunsuzluk' nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir" dedi.

YSK'dan alınan bilgide Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Zeytinburnu ilçe seçim kurullarının ilçe kongrelerinin durdurulmasına ilişkin verilen kararlarının da kaldırıldığı belirtildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
