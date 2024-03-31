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YSK Başkanı Yener: 'Şuan itibariyle yayın yasağı kalkmıştır'

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YSK Başkanı Yener: "Şuan itibariyle yayın yasağı kalkmıştır"

"Yayın yasağını delen yayın kanalları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız"

ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağını delen yayın kanalları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart seçimleri için yayın yasağının kaldırıldığını açıklayarak, yasağı delen yayın kanalları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Yener yaptığı açıklamada, "31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde büyük özveriyle çalışan il, ilçe seçim kurulu hakimlerimize personelimize ve sandık görevlilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca yayın yasağına riayet eden siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ancak biz açıklamadan yayın yasağını delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Sizlerin huzurunda kamuoyuna ilan ediyoruz, şu an itibari ile yayın yasağı kalkmıştır. Hepinize, ülkemize demokrasimize hayırlı olsun" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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