YSK Başkanı Yener'den Muharrem İnce'nin de yer aldığı pusulayla ilgili iddiaya yanıt

YSK Başkanı Ahmet Yener, müşahitlerin pusulada adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin olduğu kısmı karaladıklarına dair iddiaya ilişkin soruya "Bu iddianın doğruluğunu teyit edemedik. Sandık başkanlarımıza gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Aday pusulasında bir değişiklik mümkün değil. 4 aday yer almaktadır. Buradan yineliyoruz, herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekiyor" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullandı. Yener, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BU İDDİANIN DOĞRULUĞUNU TEYİT EDEMEDİK"

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, müşahitlerin pusulada adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin olduğu kısmı karaladıklarına dair iddiaya "Bu iddianın doğruluğunu teyit edemedik. Sandık başkanlarımıza gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır.

"ADAY PUSULASINDA DEĞİŞİKLİK MÜMKÜN DEĞİL"

Dün de kurulumuz açıkladı, şu anda cumhurbaşkanı aday pusulasında bir değişiklik mümkün değil. 4 aday yer almaktadır. Buradan yeniliyoruz, herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekiyor" dedi.