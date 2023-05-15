YSK Başkanı Yener: 2'nci tur seçimin yapılmasına karar verilmiştir

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimlerin ikinci tura kaldığını belirten YSK Başkanı Ahmet Yener, katılım oranlarına ilişkin de bilgi verdi. Yener, "Seçimlere yurt içi katılım oranı yüzde 88.92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında ise yüzde 52.69 oranına bir katılım gerçekleşmiştir." dedi.

Türkiye, dün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinde yeni dönem TBMM'si belli olurken, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yeterli çoğunluk sağlanamadı.

YURT İÇİNDE KATILIM ORANI YÜZDE 88.92

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Saat 15.15 itibarıyla sandıkların açılma oranının yüzde 100 olduğunu bildiren Yener, "Seçimlere yurt içi katılım oranı yüzde 88.92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında ise yüzde 52.69 oranına bir katılım gerçekleşmiştir. Şu anda yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5.17 ve Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür" dedi.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

Yener, sisteme girişi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk 2 sıradaki adaydan Erdoğan'a veya Kılıçdaroğlu'na verilmesi halinde de sonucun değişmeyeceğini belirterek, "Böylece 6271 sayılı yasanın 4'üncü maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüştür. Daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2'inci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

PROPAGANDA SÜRECİ BAŞLADI

2'nci tur seçime ilişkin de bilgi veren Yener, 2'ye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine bir sonra gelen adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17.00'den 20.00'ye çekilmesine karar verildiğini kaydetti. Yener, oy pusulasında Erdoğan'ın 1, Kılıçdaroğlu'nun 2'nci sırada yer alacağını belirtti. Bugün itibarıyla propaganda sürecinin de başladığını duyuran Yener, "İl ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca kesin karara bağlanma tarihi 18 Mayıs 2023 Perşembe günüdür. 19 Mayıs Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir. Kesin sonuçların ilanından sonra 20-24 Mayıs arasında yurt dışında oy verme işlemleri yapılacaktır. Yurt içinde ise 28 Mayıs Pazar günü oy verme işlemi gerçekleşecektir" diye konuştu.