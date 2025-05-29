YSK Başkanı Ahmet Yener, Meksika'da Seçimlere Gözlemci Olacak

YSK Başkanı Ahmet Yener, Meksika'da Seçimlere Gözlemci Olacak
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YSK Başkanı Ahmet Yener, Meksika'da 1 Haziran 2025'te yapılacak seçimlere gözlemci olarak katılmak üzere Meksika'ya gitti. Ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Seçim Sistemi hakkında senato temsilcilerine sunum yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve yönetim kurulu üyeleri, Meksika'da 1 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak seçimlere gözlemci olarak katılacak.

Ysk Başkanı Ahmet Yener ile YSK üyeleri Ali Ürker, Serdar Mutta, Meksika'da 1 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak, yargı organlarının üyelerinin halk tarafından belirlenmesine ilişkin seçimlere gözlemci olarak katılmak üzere Meksika'ya gitti. Bu ziyaret kapsamında YSK Başkanı Ahmet Yener, Meksika Cumhuriyet Senatosunda Türkiye Cumhuriyeti Seçim Sistemi hakkında senato temsilcileri ile milletvekillerine bir sunum gerçekleştirdi.

Seçimle, Meksika Yüksek Mahkemesi'nin 9 üyesi, Seçim Mahkemesi Üst Kurulu'nun 2 üyesi, Seçim Mahkemesi Bölge Kurulları'nın 15 üyesi, Yargı Disiplin Kurulu'nun 5 üyesi, 464 bölge mahkemesi yargıcı ile 386 yerel mahkeme yargıcı belirlenecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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