YSK, afet bölgesi için raporunu hazırladı: Tespit edilen eksikler giderilebilir

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılıp yapılamayacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim için yeniden 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından harekete geçen YSK, 11 ildeki incelemelerini tamamladı. Düzenlenen rapora ilişkin konuşan İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, deprem bölgesi için "şartlar müsait" raporu hazırladığını ve tespit edilen eksikliklerin ise giderilebileceğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili etkileyerek 46 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açtı. Türkiye, bir yandan depremin izlerini silmeye çalışırken bir yandan da 2023 seçimlerine odaklandı.

YSK, 11 İLDEKİ İNCELEMELERİNİ TAMAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs tarihini işaret etmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) harekete geçti. YSK tarafından deprem bölgesinde görevlendirilen 30 kişilik heyet, 11 ildeki incelemelerini tamamladı.

RAPOR HAZIR

Yüksek Seçim Kurulu heyeti yaptığı incelemeleri rapor haline getirdi. Raporda, bölgede çadır ve konteynerlerde yaşayan depremzedeler, diğer şehirlere tahliyeleri sağlananlar ve seçimlerin güvenliği gibi konular yer aldı. Bölgeye giden heyetin belirledikleri eksikler ve bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler, kurul üyelerine ve kuruldaki siyasi parti temsilcilerine sunuldu.

RAPORA GÖRE ŞARTLAR MÜSAİT

YSK deprem bölgesine yönelik raporuyla ilgili konuşan İyi Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk'ten önemli bir açıklama geldi. Tolga Öztürk, YSK'nın deprem bölgesi için şartlar müsait raporu hazırladığını ifade etti.

"EKSİKLER GİDERİLEBİLECEK"

Raporla ilgili açıklama yapan Öztürk şu ifadeleri kullandı: "YSK heyeti; 11 il seçim ve 140 üzeri ilçe seçim kurulunun, illerde ve ilçelerde bulunan adliye binalarının incelenmesi soncunda yaklaşık 9 milyon seçmeni, 96 milletvekilini ilgilendiren afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdi."