Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar
61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

61 yıllık rejimi çökerten muhaliflerin ilk hamlesi bu oldu

Yozgat'ta Suriyeliler Esed'in gidişini şarkılarla kutladı

Yozgat'ta Suriyeliler Esed'in gidişini şarkılarla kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Suriyeliler, Esed rejiminin düşüşünü kutladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Suriyeliler, Esed rejiminin düşüşünü kutladı.

Sorgun Şakir Efendi Meydanı'nda toplanan Suriyeliler, ellerindeki Türk ve Suriye bayraklarıyla şarkılar söyledi, kutlama yaptı. Meydanda toplanan kalabalık, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken en kısa zamanda ülkelerine döneceklerini söylediler.

Tekbir getirerek sevinç gösterisi yapan Suriyeliler zafer işareti yaptı, yöresel müzikleri eşliğinde dans etti. Emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde kutlamalarını yapan kalabalık, olaysız biçimde dağıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

En çok tartışılan pozisyondu! Yorumcular tek görüşte birleşti
img

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı
img

Avrupa'nın diline düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı? Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı? Esad Rejimi nedir? Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.