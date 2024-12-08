Yozgat'ta Suriyeliler Esed'in gidişini şarkılarla kutladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Suriyeliler, Esed rejiminin düşüşünü kutladı.

Sorgun Şakir Efendi Meydanı'nda toplanan Suriyeliler, ellerindeki Türk ve Suriye bayraklarıyla şarkılar söyledi, kutlama yaptı. Meydanda toplanan kalabalık, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken en kısa zamanda ülkelerine döneceklerini söylediler.

Tekbir getirerek sevinç gösterisi yapan Suriyeliler zafer işareti yaptı, yöresel müzikleri eşliğinde dans etti. Emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde kutlamalarını yapan kalabalık, olaysız biçimde dağıldı. - YOZGAT