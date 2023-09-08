Yozgat'ta Firari Hükümlüler Yakalandı

Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, haklarında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, "Kasten Yaralama Suçundan" her biri için 6 yıl 2 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. ve S.K. isimli firari hükümlüler, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla saklandıkları ikametlerinde yakalandı.

Sarıkaya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan firari hükümlüler, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT