Yine boş geçmediler! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelen bırakan Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüyüşü sırasında bir grup "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Anıtkabir'de daha önce düzenlenen törenlerde de benzer senaryo yaşanmıştı.

ÖZEL DEFTERE ÇARPICI NOT

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır" ifadelerini kullandı.

KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek.