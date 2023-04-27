Yılmaz Büyükaydın: 'İhracat hacmini rekor seviyelere çıkartacağız'

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Yılmaz Büyükaydın, bölgedeki ihracat hacmini rekor seviyelere çıkaracaklarını söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Yılmaz Büyükaydın seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi ile ilk olarak Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'ni ziyaret eden Büyükaydın, Genel Sekreter İdris Çevik ile istişarelerde bulundu. Trabzon'un uluslararası ticaret hacmini el birliği ile rekor seviyelere çıkaracaklarını belirten Büyükaydın daha sonra Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat Özer, Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. En büyük ihracatçıların Trabzon'dan çıktığını kaydeden Büyükaydın, "Yapacağımız işlerle vatandaşın kalbinde hoş sefa bırakmak hedefindeyiz. En büyük ihracatçılar Trabzon'dan çıkıyor. Ticaret hacmini genişleten, çabalarıyla dikkat çeken çok çalışan ekibinizi tebrik ediyorum. Trabzon Ticaret Borsasıyla gurur duyuyorum" dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren ile Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi'yi de ziyaret eden Büyükaydın'a TTSO tarafından hazırlanan 'Siyasi partilerden beklentiler' raporu sunuldu. - TRABZON